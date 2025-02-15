Shot: над Волгоградом произошло свыше 15 взрывов

Жители Волгограда сообщают о серии взрывов в городе
Над Волгоградом зафиксировано более 15 взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
«Более 15 взрывов уже прогремели над Волгоградом», — передает канал. Очевидцы поделились, что серия мощных взрывов длилась приблизительно 45 минут. Что именно взрывается, не уточняется.
По информации Shot, на данный момент в Волгограде не наблюдается значительных повреждений, несмотря на продолжающиеся взрывы. Во дворах сработали сигнализации у машин.
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