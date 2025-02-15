Shot: над Волгоградом произошло свыше 15 взрывов

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Жители Волгограда сообщают о серии взрывов в городе
Жители Волгограда сообщают о серии взрывов в городе Фото:

Над Волгоградом зафиксировано более 15 взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. 

«Более 15 взрывов уже прогремели над Волгоградом», — передает канал. Очевидцы поделились, что серия мощных взрывов длилась приблизительно 45 минут. Что именно взрывается, не уточняется. 

По информации Shot, на данный момент в Волгограде не наблюдается значительных повреждений, несмотря на продолжающиеся взрывы. Во дворах сработали сигнализации у машин. 

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Над Волгоградом зафиксировано более 15 взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.  «Более 15 взрывов уже прогремели над Волгоградом», — передает канал. Очевидцы поделились, что серия мощных взрывов длилась приблизительно 45 минут. Что именно взрывается, не уточняется.  По информации Shot, на данный момент в Волгограде не наблюдается значительных повреждений, несмотря на продолжающиеся взрывы. Во дворах сработали сигнализации у машин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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