13 февраля 2025

Мэр Нижневартовска отчитался об историческом рекорде в доходах бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нижневартовска заявил о финансовом рекорде города
Мэр Нижневартовска заявил о финансовом рекорде города Фото:

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил о достижении бюджетом города исторического рекорда по доходам в размере 31 миллиарда рублей. Об этом он сообщил в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами, трансляция которого проходила на официальном сайте администрации города.

«Впервые в истории бюджет города по доходам достиг отметки в 31 миллиард рублей. Налоговые поступления увеличились почти в 1,5 раза, а основными источниками формирования бюджета традиционно остались налог на доходы физических лиц и налог на совокупный доход», — заявил Кощенко.

Кроме того, мэр подчеркнул, что городской бюджет третий год подряд исполнен с профицитом. Отмечено также, что значительная часть бюджета, около 70%, направляется на развитие социальной сферы.

Ранее URA.RU писало, что коллеги Кощенко — мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов и Советского района Евгений Буренков — во время своих отчетов угодили в скандалы. Первый запретил депутату местной думы высказываться, когда та попыталась его раскритиковать. На второго же публично обрушилась с критикой глава поселка, которая также не смогла выступить во время отчета главы.

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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил о достижении бюджетом города исторического рекорда по доходам в размере 31 миллиарда рублей. Об этом он сообщил в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами, трансляция которого проходила на официальном сайте администрации города. «Впервые в истории бюджет города по доходам достиг отметки в 31 миллиард рублей. Налоговые поступления увеличились почти в 1,5 раза, а основными источниками формирования бюджета традиционно остались налог на доходы физических лиц и налог на совокупный доход», — заявил Кощенко. Кроме того, мэр подчеркнул, что городской бюджет третий год подряд исполнен с профицитом. Отмечено также, что значительная часть бюджета, около 70%, направляется на развитие социальной сферы. Ранее URA.RU писало, что коллеги Кощенко — мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов и Советского района Евгений Буренков — во время своих отчетов угодили в скандалы. Первый запретил депутату местной думы высказываться, когда та попыталась его раскритиковать. На второго же публично обрушилась с критикой глава поселка, которая также не смогла выступить во время отчета главы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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