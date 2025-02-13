Мэр Нижневартовска отчитался об историческом рекорде в доходах бюджета

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил о достижении бюджетом города исторического рекорда по доходам в размере 31 миллиарда рублей. Об этом он сообщил в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами, трансляция которого проходила на официальном сайте администрации города.
«Впервые в истории бюджет города по доходам достиг отметки в 31 миллиард рублей. Налоговые поступления увеличились почти в 1,5 раза, а основными источниками формирования бюджета традиционно остались налог на доходы физических лиц и налог на совокупный доход», — заявил Кощенко.
Кроме того, мэр подчеркнул, что городской бюджет третий год подряд исполнен с профицитом. Отмечено также, что значительная часть бюджета, около 70%, направляется на развитие социальной сферы.
Ранее URA.RU писало, что коллеги Кощенко — мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов и Советского района Евгений Буренков — во время своих отчетов угодили в скандалы. Первый запретил депутату местной думы высказываться, когда та попыталась его раскритиковать. На второго же публично обрушилась с критикой глава поселка, которая также не смогла выступить во время отчета главы.
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