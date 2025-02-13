13 февраля 2025

Суд ХМАО отправил в колонию подростков, торговавших наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил к реальным срокам подростков из Лангепаса, которые торговали наркотиками
Суд приговорил к реальным срокам подростков из Лангепаса, которые торговали наркотиками Фото:

Суд Лангепаса (ХМАО) вынес приговор подросткам и их совершеннолетним подельникам, которые торговали наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд с учетом возраста подсудимых назначил наказание от 4 лет 9 месяцев до 6 лет лишения свободы, отбывать которое им предстоит в воспитательной колонии, колониях общего и строгого режимов», — сообщается на сайте ведомства. Приговор не вступил в законную силу.

В январе 2024 года осужденные купили партию наркотиков, а затем расфасовали их по территории города. Покупателей они искали через интернет. При попытке сбыта подростков задержали полицейские.

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Суд Лангепаса (ХМАО) вынес приговор подросткам и их совершеннолетним подельникам, которые торговали наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Суд с учетом возраста подсудимых назначил наказание от 4 лет 9 месяцев до 6 лет лишения свободы, отбывать которое им предстоит в воспитательной колонии, колониях общего и строгого режимов», — сообщается на сайте ведомства. Приговор не вступил в законную силу. В январе 2024 года осужденные купили партию наркотиков, а затем расфасовали их по территории города. Покупателей они искали через интернет. При попытке сбыта подростков задержали полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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