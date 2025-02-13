Суд ХМАО отправил в колонию подростков, торговавших наркотиками

Суд Лангепаса (ХМАО) вынес приговор подросткам и их совершеннолетним подельникам, которые торговали наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Суд с учетом возраста подсудимых назначил наказание от 4 лет 9 месяцев до 6 лет лишения свободы, отбывать которое им предстоит в воспитательной колонии, колониях общего и строгого режимов», — сообщается на сайте ведомства. Приговор не вступил в законную силу.
В январе 2024 года осужденные купили партию наркотиков, а затем расфасовали их по территории города. Покупателей они искали через интернет. При попытке сбыта подростков задержали полицейские.
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