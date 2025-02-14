Россия готовится ввести льготный визовый режим с КНР

Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию протокол о расширении льготного визового режима с Китаем. Это позволит России упростить получение виз для граждан, которые осуществляют автомобильные перевозки в КНР. Соответствующий документ размещен на сайте ознакомления законодательной деятельности.
Согласно протоколу, российские перевозчики смогут получать многократные визы на срок до одного года без ограничений по месту жительства. «Продолжительность каждого пребывания при этом не должна будет превышать 30 дней», — указано в тексте законопроекта. Расширение льготного визового режима позволит увеличить объем международных автомобильных перевозок и упростить логистические операции для российских компаний, работающих с китайскими партнерами.
В преддверии 2025 года Китай анонсировал планы по расширению программы безвизового въезда, что облегчит посещение страны для российских туристов. Нововведения коснутся как групповых, так и индивидуальных путешественников, предоставляя им упрощенные механизмы для организации поездок.
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