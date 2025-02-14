Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но только после обсуждения с США
Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но только после обсуждения с США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности выразил готовность к переговорам с Россией, но только после консультаций с США и союзниками. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами, союзниками, а затем мы поговорим с россиянами», — сказал Зеленский во время конференции. Как отмечают американские журналисты, лидер Украины отдельно указывает на важность американской поддержки в вопросе разрешения текущего конфликта. 

Дополнительно, Зеленский настаивает на необходимости участия Киева в любых переговорах, касающихся урегулирования кризиса в стране. Ранее тот критически отнесся к возможности прямых переговоров между США и Россией без участия Украины.

В настоящий момент проходит конференция в Мюнхене по обсуждению урегулирования украинского конфликта. Зеленский лично принимает в ней участие. В ходе своего выступления он также заявил, что если Украину не примут в НАТО, тогда его стране нужно предоставить армию в количестве 1,5 миллиона человек. До этого президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин созвонились по телефону.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности выразил готовность к переговорам с Россией, но только после консультаций с США и союзниками. Об этом сообщает Bloomberg. «Мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами, союзниками, а затем мы поговорим с россиянами», — сказал Зеленский во время конференции. Как отмечают американские журналисты, лидер Украины отдельно указывает на важность американской поддержки в вопросе разрешения текущего конфликта.  Дополнительно, Зеленский настаивает на необходимости участия Киева в любых переговорах, касающихся урегулирования кризиса в стране. Ранее тот критически отнесся к возможности прямых переговоров между США и Россией без участия Украины. В настоящий момент проходит конференция в Мюнхене по обсуждению урегулирования украинского конфликта. Зеленский лично принимает в ней участие. В ходе своего выступления он также заявил, что если Украину не примут в НАТО, тогда его стране нужно предоставить армию в количестве 1,5 миллиона человек. До этого президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин созвонились по телефону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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