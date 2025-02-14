14 февраля 2025

Зеленский раскрыл детали 16-го пакета санкций ЕС против России

Зеленский: 16 пакет санкций будет касаться нефти РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский рассказал с чем связан 16 пакет санкций против РФ
Зеленский рассказал с чем связан 16 пакет санкций против РФ Фото:
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Предполагается, что шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза будет направлен на ограничение деятельности российской нефтяной отрасли, включая все суда, задействованные в теневых перевозках, а также на персонал этих судов, включая капитанов и членов экипажа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ожидаем, что 16 пакет санкций ЕС будет касаться российской нефти и всего теневого флота, а также капитанов и членов экипажей», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Об этом он рассказал после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен.

Европейский Союз намерен расширить перечень санкций против России, добавив в новый пакет мер 50 товаров, для которых будут установлены ограничения на импорт и экспорт, сообщил специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О 'Салливан. В его выступлении отмечалось, что Казахстан может играть роль посредника, помогая России обходить введенные западные санкции.

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Предполагается, что шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза будет направлен на ограничение деятельности российской нефтяной отрасли, включая все суда, задействованные в теневых перевозках, а также на персонал этих судов, включая капитанов и членов экипажа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Ожидаем, что 16 пакет санкций ЕС будет касаться российской нефти и всего теневого флота, а также капитанов и членов экипажей», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Об этом он рассказал после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен. Европейский Союз намерен расширить перечень санкций против России, добавив в новый пакет мер 50 товаров, для которых будут установлены ограничения на импорт и экспорт, сообщил специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О 'Салливан. В его выступлении отмечалось, что Казахстан может играть роль посредника, помогая России обходить введенные западные санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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