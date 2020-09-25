«Лунь» не доставили до парка «Патриот» в Дербенте Фото: скрин видео Mash

Советский ракетный корабль-экраноплан «Лунь», который должны были доставить в дагестанский парк «Патриот», бросили на российском пляже. Единственный из оставшихся экземпляров ранее находился в Каспийске.

«В этом году экраноплан решили доставить в парк „Патриот“ в Дербенте. Но он туда не доехал: при буксировке „Лунь“ дал течь, и его просто оставили на пляже», — сообщает портал Mash. Советское изобретение намерены доставить в парк в следующем году.

Ранее СМИ сообщали, что единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» планировали привезти в парк «Патриот» еще в августе. Для этого Каспийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения.

Экраноплан совершил первый полет в 1985 году. Американская разведка назвала экраноплан «Каспийским монстром». В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. После распада СССР строительство экранопланов было приостановлено, а «Лунь» оставили на стоянке завода в Каспийске.