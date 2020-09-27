Очевидцы утверждают, что охранники были пьяны (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) 27 сентября устроили ДТП с переворотом на улице Напилочной в Миассе (Челябинская область). По словам очевидцев, водитель и пассажир были пьяны. Об этом свидетели случившегося рассказали URA.RU.

«Водитель жив, пассажира сразу увезли в больницу. Из салона машины выпали несколько пустых полуторалитровых бутылок из-под пива и откупоренная бутылка водки. Визуально оба были сильно пьяны», — уточнил URA.RU очевидец аварии. В ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили факт ДТП. «Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

На видео можно проследить, что водитель автомобиля Renault, который принадлежит частному охранному агентству, не вписался в поворот и вылетел за пределы проезжей части. Бордюр выступил в качестве трамплина, в результате чего машина в полете перевернулась и приземлилась на крышу.

Из автомобиля выпали несколько пустых бутылок Алексей Новиков