Сотрудники ФСБ задержали трех подозреваемых (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали трех человек, занимающихся незаконной торговлей золотом. У них изъяты слитки общей массой более четырех кг и почти пять млн рублей, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«Двое местных жителей и выходец из Башкортостана были задержаны 29 сентября в Магнитогорске. У подозреваемых изъяты изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более четырех кг и деньги в сумме 4,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов)», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Участникам сорванной сделки грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения, им будет предъявлено обвинение.

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области