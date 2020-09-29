В Екатеринбурге появилась база нелегальных парковок

При проверке парковок власти намерены советоваьтся с горожананми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) начало проверку нелегальных и спорных парковок Екатеринбурга, опираясь на базу данных, составленую горожанином. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МУГИСО.

«МУГИСО подключилось к проекту „Украденный Екатеринбург“, который создал горожанин Дмитрий Кречетов. На этом сайте он публикует информацию об участках земли, которые предположительно незаконно заняты организациями или частными лицами. На сегодняшний день в базе находится 200 участков, общей площадью 272 610 м²», — рассказала URA.RU пресс-секретарь МУГИСО Юлия Вершецкая.

В МУГИСО сообщили, что по итогам первичной обработки базы министерством в адрес арендаторов земельных участков неразграниченной и областной собственности будут направлены требования об устранении нарушений. Список земельных участков муниципальной собственности будет направлен в режиме межведомственного взаимодействия в администрацию города Екатеринбурга.

В МУГИСО уточняют, что в списке базы присутствуют и спорные участки: «Зачастую оказывается, что перегороженный участок — не прихоть арендатора земли, а необходимость для людей, проживающих на этой территории». В министерстве считают, что в подобных случаях необходимо принимать решение с учетом мнения местных жителей.