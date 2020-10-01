Новая программа Малахова посвящена героям статьи URA.RU Скриншот: с сайта russia.tv

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о банде аферистов, действующих в Екатеринбурге, жертвами которой становились состоятельные женщины, а также мужчины. Программа «Прямой эфир» вышла на телеканале Россия по мотивам публикации URA.RU про «уральского Казанову».

Герой статьи URA.RU Владимир Спиридонов, очаровывавший женщин, действовал не один: по мнению Малахова, в «ОПГ» входили женщины-гадалки и двое мужчин: один «кидал» предпринимателей, другой записывал на видео сексуальные контакты с женщинами и вымогал с них деньги. Главой группировки названа 59-летняя Татьяна Сунякина, жившая со Спиридоновым.

«Она имеет свой магазин одежды, и в этот магазин гадалки водят людей… [обещая, что] Суняйкина тебе напророчит будущее. Она говорит, что она — великая ведьма России, — заявила участница программы Елизавета. — Я первая пострадала от этих людей — от Спиридонова, Суняйкиной и ее дочери Веры: по мне была стрельба, когда я шла с малолетним ребенком».

«[Спиридонов] — это не мой муж: я с ним давно уже не живу, — заявила Татьяна Суняйкина в интервью журналисту „Прямого эфира“. — И где, интересно, у него эти миллионы? У мошенников — квартиры, машины, у него нет ничего. Даже когда мы жили раньше, я его темы никогда не касалась. В принципе, он неплохой, добрый человек».

«Это клевета от начала и до конца. Где факты, доказательства? Где уголовное дело? Фотографию мою выставляют, фамилию, имя. Это уже какая-то травля. Я буду подавать в суд», — заявила URA.RU дочь Суняйкиной Вера. «Мы сейчас готовим жалобы в Роскомнадзор и в прокуратуру на поведение канала», — сообщила ее юристконсульт Мария Меньшенина.

В феврале 2020 URA.RU опубликовало статью про Владимира Спиридонова — бывшего банковского агента, который втирался в доверие к женщинам и уговаривал их взять для него кредиты. Из-за душевной доброты и страсти десятки женщин оказались в долговой яме. Полиция Екатеринбурга расследует сейчас по этому поводу уголовное дело.