Нефтяники отказались финансировать проекты в ХМАО из-за эпидемии

Под «нож» пошли благотворительные программы нефтяников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Компания «Русснефть» отказалась финансировать ряд проектов в ХМАО, из-за эпидемии коронавируса, снижения мирового спроса на нефть и решений по соглашению ОПЕК+. Еще весной компания была готова вложить в ХМАО 65 млн рублей, а теперь чиновникам на заседании регионального правительства пришлось вносить коррективы в соглашении о социально-экономическом сотрудничестве.

«Внесено изменение в соглашение о сотрудничестве между правительством ХМАО и ПАО НК „Русснефть“. Утратившим силу признан пункт 8.1.4 приложения к распоряжению, а также приложение к соглашению о сотрудничестве о перечне мероприятий и объемах финансирования на 2020 год», — говорится в официальных документах правительства ХМАО.

По проекту, «Русснефть» готова была потратить два млн рублей на оказание финансовой помощи благотворительному фонду поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 25 млн рублей по письменным обращениям правительства автономного округа, а 35 млн рублей на нужды муниципалитетов своего присутствия.

В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО заявили, что угрозы недофинансирования социальных объектов на территории округа в связи с решением компании нет. «Компания „Русснефть“ не отказывается от договоренностей, обозначенных в соглашении, речь идет о приостановлении благотворительной деятельности в 2020 году», — объяснили в депнедр.

Ранее URA.RU писало, что еще в середине лета российской нефти предрекли падение спроса. При этом ключевые игроки рынка допустили, что потребление «черного золота» никогда не восстановится полностью.