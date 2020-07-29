Российской нефти предрекли падение спроса

Кризис, который возник из-за снижения ежедневного потребления нефти на фоне пандемии коронавируса, может стать началом конца нефтяной эры. Reuters, ссылаясь на собственные источники в ОПЕК пишет, что там не верят в восстановление объемов потребления мировой (в том числе и российской) нефти.
«Ключевые игроки рынка допускают, что потребление никогда не восстановится полностью», — пишет Lenta.ru. Переход на возобновляемые источники энергии и увеличение количества электромобилей также говорят о том, что в будущем нефть будет терять в спросе.
К 2030 году в ОПЕК прогнозировали что к 2020 году в мире будет потреблять 101 млн баррелей нефти в сутки. Но на фоне пандемии организация снизила эту цифру до 91 млн баррелей в сутки. Также был понижен прогноз потребления нефти к 2030 году. Так он упал с 118 до 108,3 миллиона баррелей в сутки.
Ранее аналитик OANDA Эдвард Мойя высказал мнение, что мировые цены на нефть могут вновь рухнуть из-за увеличивающейся торговой и политической напряженности между США и КНР, пишет агентство Nation News. При этом в Международном энергетическом агентстве прогнозируют рекордный спрос на нефть в 2021 году, передает телеканал 360.
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