Жители ХМАО пошли на шантаж властей

Жители аварийных домов не хотят переезжать из центра Сургута Фото: управление массовых коммуникаций администрации Сургута

Жители Сургута, проживающие в аварийных домах в микрорайоне «Строитель», отказываются от переезда в новостройки и требуют от властей других вариантов решения их жилищной проблемы. Об этом они заявили во время встречи с руководством мэрии, передает корреспондент URA.RU.

В микрорайоне находится 12 аварийных домов, в которых живет около 200 семей. Жители во время встречи с чиновниками заявили, что отказываются от переезда в новостройки, которые будут находиться за пределами центральной части города. «Почему мы из центра должны будем переезжать к черту на кулички? Туда, где нет ни школ, ни поликлиник, ни автобусов. Постройте для нас здесь отдельный дом по программе реновации», — заявили сургутяне чиновникам.

Вице-мэр Сургута Алексей Жердев ответил, что решение о том, куда будет предложено переехать людям, проживающим в аварийных домах еще не принято: «Аукционы по покупке квартир еще не состоялись. Все будет зависеть от того, какие строительные компании примут в них участие». Чиновник также пообещал, что в мэрии проработают предложение о строительстве дома в рамках программы реновации. А затем пригласил жителей на дополнительную встречу.

Ранее URA.RU сообщало, что расселение аварийного жилья является одной из главных проблем для ХМАО. Окружные власти публично заявляли о том, что собираются снести все аварийные дома к 2023 году.