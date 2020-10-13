Свердловский VIP рассказал, как его лечат от коронавируса

Депутат Максим Иванов заподозрил, что заразился, когда потерял обоняние Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов рассказал, как лечится от коронавируса. По его словам, заболевание протекает практически бессимптомно.

«Температуры нет. Самочувствие нормальное. И главное, обоняние вернулось. Стал варить себе кофе и понял, чувствую аромат», — написал народный избранник на своей странице в Facebook. Ранее именно после утраты обоняния парламентарий заподозрил у себя наличие COVID-19, что было подтверждено тестом.

Максим Иванов подробно описал назначенную медиками схему лечения. Ежедневно он принимает антибиотик «Азитромицин» в дозировке 500 мг — курс рассчитан на 6 дней. Двукратно пьет противовирусный препарат «Номидес» по 75 мг за раз, однократно — «Виферон» 3 000 000 МЕ. Для облегчения возможных аллергических реакций — однократный прием антигистаминного препарата «Дезал». Кроме того, депутату прописан ежедневный прием кардиоаспирина по 100 мг — 1 раз в день, витамина D — 500 мг, витамина С — 1000 мг.

Максиму Иванову предстоит пройти два коронавирусных теста. Если оба они покажут отрицательный результат, народный избранник сможет выйти на работу.