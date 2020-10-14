Уральский полпред остановил дискуссию о перенарезке округов

Николаю Цуканову жаловались на возможное изменение принципа формирования заксобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов назвал приемлемой схему формирования законодательного собрания Свердловской области, при которой 50% депутатов избираются по партийным спискам, а 50% как одномандатники. Сохранить эту концепцию в ходе совета политических партий предложил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

«Каждый раз [перед выборами] возникает идея изменить соотношение, что повлечет за собой перенарезку округов. Хочется не допустить такого изменения в последний момент и оставить схему, как это было в 2016 году на выборах в заксобрание, и в 2018 году на выборах в гордуму Екатеринбурга. Ходят слухи, что может быть изменение», — подчеркнул Ивачев.

Вместо ответа полпред попросил представителей Госдумы и заксобрания региона объяснить ситуацию. «Таких планов нет, мы не рассматриваем такие вопросы в Госдуме. Я так понимаю, речь о выборах в заксобрание Свердловской области, так это [изменение нарезки в Свердловской области] не наши полномочия», — отрапортовал куратор уральских единороссов Иван Квитка. Глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий признал, что тема «есть в публичном обсуждении и относится к полномочиям законодательного собрания», но «в повестке заксобрания ее нет».

«По-моему, [существующая] схема приемлемая», — резюмировал Цуканов. Но Шептий неожиданно уточнил: «Есть разные мнения: ваше как полномоченного представителя, другие мнения. Решение за субъектом в этом смысле. Но такого решения сегодня в повестке дня у нас нет».

Изменение принципа формирования заксобрания Свердловской области может быть связано со снижением рейтинга «Единой России», отмечали ранее инсайдеры агентства. Рассматривался в том числе вариант, при котором 25% депутатов будут избираться по партийным спискам, а 75% как одномандатники.