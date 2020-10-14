14 октября 2020
13 октября 2020

Кандидат в пермские губернаторы вновь сможет влиять на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание. Пленарное заседание. Депутаты. Пермь, айтакова
Ксения Айтакова вновь стала членом краевого избиркома Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова, принимавшая участие в выборах губернатора, вновь стала членом избиркома Пермского края. Информация опубликована в аккаунте регионального избиркома в Instagram.

«Ксения Айтакова, являвшаяся в период прошедшей кампании кандидатом на пост губернатора от КПРФ, вернулась к исполнению обязанностей в качестве члена избирательной комиссии Пермского края», — говорится в сообщении. Полномочия Айтаковой как члена крайизбиркома приостанавливались на период ее участия в выборах в качестве кандидата на пост главы региона, пояснили URA.RU в избиркоме. После завершения кампании и сдачи финансового отчета она больше не является кандидатом в губернаторы.

Айтакова является членом краевого избиркома с правом решающего голоса с декабря 2016 года. На выборах губернатора она набрала 13,6% голосов избирателей и заняла второе место, уступив лишь Дмитрию Махонину, который был избран главой Прикамья (75,7% голосов).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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