Кандидат в пермские губернаторы вновь сможет влиять на выборы

Лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова, принимавшая участие в выборах губернатора, вновь стала членом избиркома Пермского края. Информация опубликована в аккаунте регионального избиркома в Instagram.
«Ксения Айтакова, являвшаяся в период прошедшей кампании кандидатом на пост губернатора от КПРФ, вернулась к исполнению обязанностей в качестве члена избирательной комиссии Пермского края», — говорится в сообщении. Полномочия Айтаковой как члена крайизбиркома приостанавливались на период ее участия в выборах в качестве кандидата на пост главы региона, пояснили URA.RU в избиркоме. После завершения кампании и сдачи финансового отчета она больше не является кандидатом в губернаторы.
Айтакова является членом краевого избиркома с правом решающего голоса с декабря 2016 года. На выборах губернатора она набрала 13,6% голосов избирателей и заняла второе место, уступив лишь Дмитрию Махонину, который был избран главой Прикамья (75,7% голосов).
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