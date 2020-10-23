23 октября 2020

Вирусолог назвал дату, на которую придется пик коронавируса в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, защитный костюм, приемный покой, медики, врачи, скорая помощь, санитары, врач, больница, фельдшер, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, SARS-CoV-2
Пик заболеваемости придется на первую половину ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Распространение коронавирусной инфекции в России будет набирать обороты в ближайшие две недели и, предположительно, к 7 ноября выйдет на плато. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и с тем, что у нас постепенно увеличиваются объемы проводимого тестирования. В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет», — отметил Альтштейн в разговоре с «Известиями». При этом вирусолог призвал не вдаваться в панику. Он отметил, что ученые в стране успешно работают над вакциной и лекарствами от коронавируса, а подавляющее большинство заразившихся, в том числе и дети, легко справляются с болезнью. «Я думаю, мы выдержим эту эпидемию. Нужно вести себя максимально спокойно, понимать, что перед нами не чума и мы эту инфекцию переживем… Человечеству гибель не грозит, и нашей стране тоже», — делает вывод специалист. Альтштейн считает, что приостановить вспышку заболеваемости поможет соблюдение мер личной безопасности: ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и самоизоляция.

Ранее «Сбер» дал прогноз, что пик заболеваемости коронавирусом придется на 12 ноября с суточным приростом до 19 тысяч человек. В свою очередь главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев отметил, что остановить рост заболеваемости коронавирусом в России невозможно без введения карантина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...