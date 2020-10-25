Болезнь Андрея Сергеева является тайной для его подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев ушел на больничный. У него подозревают коронавирус. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сергеев находится на больничном. Сдал тесты на COVID-19, но результаты никому не озвучил. Лечится дома, в главке говорят, что он болен коронавирусом. Обязанности руководителя исполняет его заместитель, начальник областной полиции Сергей Богдановский», — рассказал URA.RU инсайдер.

Источник также отметил, что Богдановский еще на той неделе стал принимать участие в совещания как и. о. начальника главка. При этом он отказывается говорить, чем болен его руководитель. В самом главке уже переболело COVID-19 несколько руководителей управлений, отделов и рядовых сотрудников. Получить комментарий в пресс-центре ГУ МВД по региону не удалось. Телефоны руководителей пресс-центра не отвечают.