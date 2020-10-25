25 октября 2020
24 октября 2020

Главный полицейский Челябинской области ушел на больничный. У него подозревают COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное собрание посвященное Дню сотрудника внутренних дел. Челябинск, сергеев андрей
Болезнь Андрея Сергеева является тайной для его подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев ушел на больничный. У него подозревают коронавирус. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сергеев находится на больничном. Сдал тесты на COVID-19, но результаты никому не озвучил. Лечится дома, в главке говорят, что он болен коронавирусом. Обязанности руководителя исполняет его заместитель, начальник областной полиции Сергей Богдановский», — рассказал URA.RU инсайдер.

Источник также отметил, что Богдановский еще на той неделе стал принимать участие в совещания как и. о. начальника главка. При этом он отказывается говорить, чем болен его руководитель. В самом главке уже переболело COVID-19 несколько руководителей управлений, отделов и рядовых сотрудников. Получить комментарий в пресс-центре ГУ МВД по региону не удалось. Телефоны руководителей пресс-центра не отвечают.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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