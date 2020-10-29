Зэк отсудил у СИЗО Екатеринбурга деньги за пытки

Осужденный на 15 лет лишения свободы екатеринбуржец взыскал моральный вред со структуры свердловского ГУФСИН — следственного изолятора № 1 Екатеринбурга. Сумму притязаний Валерий Саперов заявил в 600 тысяч рублей за 16 месяцев проведенных под стражей. Условия содержания в СИЗО-1 бывший заключенный назвал «пыточными и бесчеловечными». Здесь он находился с февраля 2013 года по октябрь 2014-го.
«Зимой температура в камере была около +10 градусов, спать приходилось в верхней одежде. Для прогулок в зимнее время теплую одежду администрация СИЗО не выдавала», — говорится в иске. Уточнялось, что на одного человека приходилось около 1 кв. метра, а арестанты спали либо на полу, либо по очереди, в камерах было влажно, отсутствовала вентиляция и дневной свет. Средства личной гигиены выдавались раз в 3-4 месяца — рулон бумаги, одно мыло, и одну зубную щетку.
Представитель ГУФСИН в суде указывала, что переполненность СИЗО-1 не является основанием для отказа в приеме подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поскольку решения суда обязательны. Поэтому нарушение санитарной нормы жилой площади происходит по независящим от администрации учреждения причинам. Тем не менее, в суде установили факт ненадлежащих условий содержания и нарушение норм площади на одного человека. А свои доводы об антисанитарии и быте в камерах Саперов доказать не смог, но согласно решению суда месяцы заточения принесли истцу негативные душевные переживания. «В связи с чем факт причинения ему морального вреда предполагается», — говорится в решении облсуда.
В июле Верх-Исетский суд частично удовлетворил требования Саперова и присудил компенсацию в 25 тысяч рублей, вместо заявленных 600 000. С таким решением истец и ответчики не согласились и обжаловали его. В октябре Свердловский областной суд оставил решение без изменений, и оно вступило в силу.
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