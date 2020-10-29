В ХМАО два сотрудника «Газпром трансгаз Югорск» погибли во время ремонтных работ на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО
«Прокуратура г. Белоярский организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с гибелью 29 октября 2020 года двух рабочих при проведении ремонтных работ на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно-производственного управления «Газпром трансгаз Югорск», — сообщает пресс-служба надзорного органа.
Прокурор города Белоярского Марат Тубеев выехал на место происшествия с целью лично координировать действия правоохранительных органов. В прокуратуре добавили, что проверка коснется ответственных за соблюдение требований безопасности, строительных норм, а также уполномоченных органов контроля.
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