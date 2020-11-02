В ХМАО уволили учителя, унижавшего и оскорблявшего школьников

Учителю пришлось уйти из школы Нижневартовска из-за обвинения в оскорблении своих учеников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Учительницу из Нижневартовска в социальных сетях публично обвинили в оскорблении и унижении детей. Администрация школы и департамент образования приняли решение расторгнуть трудовой договор с педагогом. Об этом сообщает родитель одного из учеников в городской группе ВКонтакте.

«Учитель 1 класса постоянно держит детей в нервном напряжении, кричит, унижает. Помимо того, что длительность урока превышает все нормы САНПИНА так ещё и дети сидят в постоянном страхе, напряжении и негативе и боятся отвечать на вопросы. Девочка, которую учитель каждый день гнобила, унижала и оскорбляла, в последний день даже не захотела зайти в класс, у ребенка случилась истерика со слезами и ее перевели в другой класс! Почему наши дети должны страдать от ее накопившегося негатива?» — возмущается автор поста.

Далее в посте прикреплены записи разговора учителя с учениками, которые автор приводит в качестве доказательства. Как сообщают корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска: «педагог в этой школе работал с 1 сентября, он работал по срочному договору. В связи с обращениями родителей была проведена проверка, по результатам которой договор был расторгнут по обоюдному согласию».

Ранее URA.RU писало, что родители первоклассников из ХМАО жалуются на непомерные, по их мнению, домашние задания, которые задают педагоги. Дети не успевают закончить все в срок, что заставляет их сильно переживать.