Россиянин погиб на экскурсии в Турции

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Тело туриста было найдено в затонувшем катере (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время поисковой операции в трюме затонувшего в Анталье катера было найдено тело российского туриста. Об этом сообщили в генконсульстве России в провинции Анталья. О других погибших пока не сообщается.

По информации РИА «Новости», жизни остальных туристов ничего не угрожает. Всем получившим травмы уже оказывается медицинская помощь. «Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения», — сказал собеседник агентства.

3 ноября экскурсионное судно вышло в море и село на подводные скалы около мыса у крепости Аланьи, в 20 метрах от берега. Авария могла произойти из-за испортившейся погоды. Сообщается также, что всего на катере находилось 32 туриста, 12 из которых — граждане России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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