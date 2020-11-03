Россиянин погиб на экскурсии в Турции

Тело туриста было найдено в затонувшем катере (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время поисковой операции в трюме затонувшего в Анталье катера было найдено тело российского туриста. Об этом сообщили в генконсульстве России в провинции Анталья. О других погибших пока не сообщается.

По информации РИА «Новости», жизни остальных туристов ничего не угрожает. Всем получившим травмы уже оказывается медицинская помощь. «Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения», — сказал собеседник агентства.

3 ноября экскурсионное судно вышло в море и село на подводные скалы около мыса у крепости Аланьи, в 20 метрах от берега. Авария могла произойти из-за испортившейся погоды. Сообщается также, что всего на катере находилось 32 туриста, 12 из которых — граждане России.