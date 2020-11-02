В ХМАО продлили карантин до Нового года
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом власти ХМАО продлили режим обязательной самоизоляции до 31 декабря. В связи с этим URA.RU собрало наиболее актуальный для югорчан список запретов и ограничений по состоянию на 3 ноября.
В ХМАО запрещено:
- покидать жилье тем, кому выдано предписание об обязательной самоизоляции, людям из группы риска и жителям округа старше 65 лет без крайней необходимости;
- детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;
- участвовать в соревнованиях без вакцинации от гриппа и результатов теста на COVID-19 (также волонтеры, гости и спортивный персонал обязательно должны пройти иммунизацию против гриппа);
- заключать браки без предварительной записи и находиться в здании ЗАГСа более восьми человек, включая сотрудников и фотографа. Также запрещены выездные мероприятия по регистрации брака;
- находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски;
- работать детским игровым комнатам и иным развлекательным детским центрам;
- работать развлекательным и досуговым заведениям;
- работать кальянным;
- в очной форме заниматься школьному классу или детсадовской группе, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса.
Разрешено:
- работать кинотеатрам при условии наполненности зала не больше 50%;
- работать фитнес-центрам и спортзалам с максимальной загрузкой не более 50% и контролем за самочувствием посетителей;
- выезд организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы автономного округа, при соблюдении всех норм безопасности;
- гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили карантин до 31 декабря. Губернатор ХМАО Наталья Комарова опубликовала постановление, которое усиливает ограничения, связанные с пандемией.
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