В ХМАО продлили карантин до Нового года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом власти ХМАО продлили режим обязательной самоизоляции до 31 декабря. В связи с этим URA.RU собрало наиболее актуальный для югорчан список запретов и ограничений по состоянию на 3 ноября.

В ХМАО запрещено:

покидать жилье тем, кому выдано предписание об обязательной самоизоляции, людям из группы риска и жителям округа старше 65 лет без крайней необходимости;

детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;

участвовать в соревнованиях без вакцинации от гриппа и результатов теста на COVID-19 (также волонтеры, гости и спортивный персонал обязательно должны пройти иммунизацию против гриппа);

заключать браки без предварительной записи и находиться в здании ЗАГСа более восьми человек, включая сотрудников и фотографа. Также запрещены выездные мероприятия по регистрации брака;

находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски;

работать детским игровым комнатам и иным развлекательным детским центрам;

работать развлекательным и досуговым заведениям;

работать кальянным;

в очной форме заниматься школьному классу или детсадовской группе, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса.

Разрешено:

работать кинотеатрам при условии наполненности зала не больше 50%;

работать фитнес-центрам и спортзалам с максимальной загрузкой не более 50% и контролем за самочувствием посетителей;

выезд организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы автономного округа, при соблюдении всех норм безопасности;

гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили карантин до 31 декабря. Губернатор ХМАО Наталья Комарова опубликовала постановление, которое усиливает ограничения, связанные с пандемией.

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