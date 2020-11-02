02 ноября 2020

Что запрещено и что разрешено во время пандемии в ХМАО. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продлили карантин до Нового года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом власти ХМАО продлили режим обязательной самоизоляции до 31 декабря. В связи с этим URA.RU собрало наиболее актуальный для югорчан список запретов и ограничений по состоянию на 3 ноября.

В ХМАО запрещено:

  • покидать жилье тем, кому выдано предписание об обязательной самоизоляции, людям из группы риска и жителям округа старше 65 лет без крайней необходимости;
  • детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;
  • участвовать в соревнованиях без вакцинации от гриппа и результатов теста на COVID-19 (также волонтеры, гости и спортивный персонал обязательно должны пройти иммунизацию против гриппа);
  • заключать браки без предварительной записи и находиться в здании ЗАГСа более восьми человек, включая сотрудников и фотографа. Также запрещены выездные мероприятия по регистрации брака;
  • находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски;
  • работать детским игровым комнатам и иным развлекательным детским центрам;
  • работать развлекательным и досуговым заведениям;
  • работать кальянным;
  • в очной форме заниматься школьному классу или детсадовской группе, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса.

Разрешено:

  • работать кинотеатрам при условии наполненности зала не больше 50%;
  • работать фитнес-центрам и спортзалам с максимальной загрузкой не более 50% и контролем за самочувствием посетителей;
  • выезд организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы автономного округа, при соблюдении всех норм безопасности;
  • гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили карантин до 31 декабря. Губернатор ХМАО Наталья Комарова опубликовала постановление, которое усиливает ограничения, связанные с пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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