Врачи считают бесполезными антибиотики при заболевании коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 ноября, — 329-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 239-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 386 303, достигнув отметки в 47 659 104. Из них выздороветь удалось уже 34 119 865 (+242 593 за сутки). Жертвами COVID-19 стали 1 216 206 человек (+5 528).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 690 201 американцев. Следом идут Индия (8 312 947) и Бразилия (5 567 126). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 673 686 заразившихся коронавирусом.

Вакцина и лекарство

Потребление антибиотиков в России выросло , хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Уже на следующей неделе ведомство планирует начать выдавать бесплатные лекарства от COVID тем пациентам, которые проходят курс лечения от коронавируса в домашних условиях. Деньги на лекарства для пациентов, которые лечатся дома, отправлены в регионы России, уточнил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Промывать нос и горло во время эпидемии коронавируса может быть опасно, считает главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. Она заявила URA.RU, что из-за промывки нарушается работа слизистой системы. «Промывая нос и полоща горло даже обычным физиологическим раствором, мы можем профилактировать заражение коронавирусом, уменьшая его концентрацию в организме», — считает специалист.

В России

В России за минувшие сутки зафиксировано 18 648 новых случаев заболевания. Выздоровели 15 331 россиян (1 251 364 вылечившихся за все время пандемии), погибли от коронавируса 355 человек (общее число летальных исходов от болезни достигло 28 473 человек).

В Минздраве признали, что основной проблемой в борьбе с коронавирусом является дефицит кадров и загруженность больниц. Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова подчеркнула, что нагрузка на инфраструктуру и ресурсы отечественной системы здравоохранения возросла кратно.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, где можно « незаметно» заразиться коронавирусом. По его словам, в первую очередь представляет опасность пребывание в метро в час пик, а также нахождение в лифте. Опасность, по его мнению, также представляют коммунальные квартиры.

К пандемии коронавируса присоединяется подъем заболеваемости ОРВИ . Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оказался превышен в 47 из 85 регионов страны. «По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены (…) преимущественно за счет взрослого населения», — отметили в надзорной службе.

В мире

Северная Корея заминировала границу с Китаем , чтобы уберечь граждан от коронавируса. Как пишет южнокорейское агентство «Енхап», у Пхеньяна нет технических или физических средств для борьбы с распространением COVID-19, и если вирус разойдется по стране, могут погибнуть как минимум 500 тысяч человек. Пхеньян ранее обещал наказать тех чиновников, кто не сможет справиться с распространением COVID-19 — им грозит смертная казнь.

Между тем Европа объединяется на фоне пандемии коронавируса. Так, Франция отправит в ФРГ пациентов с COVID из -за нехватки мест в больницах. Власти заявили о сильно выросшей нагрузке на больницы в последние несколько дней. Перевод пациентов в другие страны, в частности, в Германию поможет снизить загруженность медицинских учреждений.

Мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что следующие месяцы будут очень тяжелыми. Представитель ВОЗ отметила ускоренный рост заболеваемости при относительно стабильной смертности.