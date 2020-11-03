Сегодня, 4 ноября, — 329-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 239-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 386 303, достигнув отметки в 47 659 104. Из них выздороветь удалось уже 34 119 865 (+242 593 за сутки). Жертвами COVID-19 стали 1 216 206 человек (+5 528).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 690 201 американцев. Следом идут Индия (8 312 947) и Бразилия (5 567 126). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 673 686 заразившихся коронавирусом.
Вакцина и лекарство
Потребление
Промывать нос и горло во время эпидемии коронавируса может быть опасно, считает главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. Она заявила URA.RU, что из-за промывки нарушается работа слизистой системы. «Промывая нос и полоща горло даже обычным физиологическим раствором, мы можем профилактировать заражение коронавирусом, уменьшая его концентрацию в организме», — считает специалист.
В России
В России за минувшие сутки зафиксировано 18 648 новых случаев заболевания. Выздоровели 15 331 россиян (1 251 364 вылечившихся за все время пандемии), погибли от коронавируса 355 человек (общее число летальных исходов от болезни достигло 28 473 человек).
В Минздраве признали, что основной проблемой в борьбе с коронавирусом является дефицит кадров и загруженность больниц. Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова подчеркнула, что нагрузка на инфраструктуру и ресурсы отечественной системы здравоохранения возросла кратно.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, где можно «
К пандемии коронавируса присоединяется
В мире
Северная Корея
Между тем Европа объединяется на фоне пандемии коронавируса. Так,
Мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что следующие месяцы будут очень тяжелыми. Представитель ВОЗ отметила ускоренный рост заболеваемости при относительно стабильной смертности.
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