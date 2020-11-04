В Челябинске отдают котов бабушки, умершей в ковидном госпитале

В Челябинской области раздают воспитанных котов умершей бабушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске зоозащитники пристраивают двух котов, которые остались одни в квартире. Их хозяйка скончалась 31 октября в ковидном госпитале горбольницы №2, пояснила URA.RU защитница животных Анна.

«Случилась трагедия, в ГКБ №2 31 октября умерла пожилая женщина. После смерти хозяйки в квартире остались два кота. Они не пакостят, кушают все, стерилизованы. Один Рыжик, ему полтора года, второй Граф, ему уже 15 лет», — уточнила URA.RU зоозащитница.

Кот Рыжик Личный архив зоозащитницы

Сейчас за котиками ухаживают родственники умершей женщины, но долгое время они делать это не смогут, поэтому животным ищут новых хозяев. По мнению зоозащитников, коты жили вдвоем, поэтому разлучать их не рекомендуется.

Кот Граф Личный архив зоозащитницы

«У Рыжика куча шансов найти семью: он обаятелен, разговорчив, улыбчив, и главное, он молод. Он будет наслаждаться жизнью ещё очень долго. А вот Граф уже взрослый. Лучше, конечно, пристроить их парой», — уверены неравнодушные зоозащитники. Если вы решитесь взять обоих, обращайтесь к зоозащитнице Анне по телефону: +7 912 893 21 32.