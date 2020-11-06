Не стало сатирика Михаила Жванецкого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы президента США прошли с нарушениями — Германия отказалась давать информацию по делу блогера Алексея Навального — подписан закон о формировании правительства РФ — россиянам увеличат пенсии — налог на богатых может быть повышен — умер сатирик Михаил Жванецкий. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 6 ноября — в обзоре URA.RU:

На выборах в США обнаружены фальсификации

Судебные наблюдатели США обнаружили расхождение данных по демографической статистике и регистрации бюллетеней избирателей. В частности, они выявили почти 1,8 миллиона махинаций, проведенных с голосами электората. Тем временем подведение итогов выборов в США продолжается.

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Против главы Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 лиц введены санкции со стороны Евросоюза. В черный список также вошел сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко. Теперь их активы на территории союза будут заморожены, также им запретят поездки в страны ЕС.

Германия не стала давать информацию по Навальному Генпрокуратуре РФ

Немецкие власти проигнорировали вопросы Генеральной прокуратуры России по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По мнению ведомства, этим бездействием Германия лишает Россию возможности установить обстоятельства случившегося.

Обнаружены мутации COVID-19

Найдена новая мутация коронавируса, но она не влияет на тяжесть заболевания. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В то же время обнаружена мутация коронавируса, которая увеличивает скорость размножения инфекции в 10 раз. Об этом заявил кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский.

Следующим весьма опасным вирусом может быть новый опасный штамм коронавируса. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили, что введение новых ограничительных мер в России пока не требуется.

Путин подписал закон о формировании правительства

Президент России Владимир Путин подписал новый Федеральный конституционный закон о порядке формирования правительства страны. В нем говорится о порядке формирования правительства РФ, должностных обязанностях членов кабмина, а также о назначении председателя.

Материнский капитал будут повышать ежегодно

Сумму материнского капитала в России будут повышать каждый год. Об этом рассказала замглавы Министерства труда РФ Ольга Баталина.

Пенсии россиянам будут повышены

В ПФР заявили, что пенсионные выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей.

Однако экономист Виталий Калугин считает, что добавка к пенсиям в 6,3%, которая положена в 2021 году, будет ничтожной из-за инфляции. По его мнению, пенсии могут повысить россиянам только выплаты за счет повышения акцизов на сигареты и алкоголь, так как в бюджете нет денег на индексацию пенсий.

В России могут повысить «налог на богатых»

Необходимо поднять ставку налога 20—24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей. Такую инициативу предложили в отзыве Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на 2021 год.

Госдума рассмотрит закон о реабилитации нацизма

В Госдуме рассмотрят законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Его внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. За распространение в интернете заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне предполагается пять лет тюремного срока или штраф в размере 3 млн рублей.

Умер Михаил Жванецкий

На 87 году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщил директор артиста Олег Сташкевич. Российские звезды поделились воспоминаниями об артисте.