Самое важное в России и в мире на 6 ноября. Умер Михаил Жванецкий, пенсии в РФ повысят, выборы в США прошли с нарушениями

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28 День рождения радиостанции
Не стало сатирика Михаила Жванецкого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы президента США прошли с нарушениями — Германия отказалась давать информацию по делу блогера Алексея Навального — подписан закон о формировании правительства РФ — россиянам увеличат пенсии — налог на богатых может быть повышен — умер сатирик Михаил Жванецкий. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 6 ноября — в обзоре URA.RU:

На выборах в США обнаружены фальсификации

  • Судебные наблюдатели США обнаружили расхождение данных по демографической статистике и регистрации бюллетеней избирателей. В частности, они выявили почти 1,8 миллиона махинаций, проведенных с голосами электората. Тем временем подведение итогов выборов в США продолжается.

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

  • Против главы Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 лиц введены санкции со стороны Евросоюза. В черный список также вошел сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко. Теперь их активы на территории союза будут заморожены, также им запретят поездки в страны ЕС.

Германия не стала давать информацию по Навальному Генпрокуратуре РФ

  • Немецкие власти проигнорировали вопросы Генеральной прокуратуры России по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По мнению ведомства, этим бездействием Германия лишает Россию возможности установить обстоятельства случившегося.

Обнаружены мутации COVID-19

  • Найдена новая мутация коронавируса, но она не влияет на тяжесть заболевания. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
  • В то же время обнаружена мутация коронавируса, которая увеличивает скорость размножения инфекции в 10 раз. Об этом заявил кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский.
  • Следующим весьма опасным вирусом может быть новый опасный штамм коронавируса. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
  • Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили, что введение новых ограничительных мер в России пока не требуется.

Путин подписал закон о формировании правительства

  • Президент России Владимир Путин подписал новый Федеральный конституционный закон о порядке формирования правительства страны. В нем говорится о порядке формирования правительства РФ, должностных обязанностях членов кабмина, а также о назначении председателя.

Материнский капитал будут повышать ежегодно

  • Сумму материнского капитала в России будут повышать каждый год. Об этом рассказала замглавы Министерства труда РФ Ольга Баталина.

Пенсии россиянам будут повышены

В России могут повысить «налог на богатых»

  • Необходимо поднять ставку налога 20—24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей. Такую инициативу предложили в отзыве Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на 2021 год.

Госдума рассмотрит закон о реабилитации нацизма

  • В Госдуме рассмотрят законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Его внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. За распространение в интернете заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне предполагается пять лет тюремного срока или штраф в размере 3 млн рублей.

Умер Михаил Жванецкий

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