Челябинский губернатор добавил полномочий своему первому заму

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своего первого заместителя Виктора Мамина ответственным за цифровизацию структур правительства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства информационных технологий, связи и цифрового развития.
«Ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона определен первый вице-губернатор Виктор Мамин, — сообщили в пресс-службе министерства. — Аналогичные назначения прошли во всех 27 органах исполнительной власти региона».
Те, на кого возложена ответственность за цифровизацию, будут управлять цифровыми проектами и программами. В правительстве области создается специальная комиссия, которая начнет работу до конца года.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам определить чиновников, которые будут отвечать за цифровизацию различных служб и органов власти в регионах. Эту задачу главы регионов должны исполнить до 1 декабря.
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