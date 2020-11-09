09 ноября 2020

Челябинский губернатор добавил полномочий своему первому заму

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, смех, мамин виктор
Виктор Мамин будет отвечать за цифровизацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своего первого заместителя Виктора Мамина ответственным за цифровизацию структур правительства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного министерства информационных технологий, связи и цифрового развития.

«Ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона определен первый вице-губернатор Виктор Мамин, — сообщили в пресс-службе министерства. — Аналогичные назначения прошли во всех 27 органах исполнительной власти региона».

Те, на кого возложена ответственность за цифровизацию, будут управлять цифровыми проектами и программами. В правительстве области создается специальная комиссия, которая начнет работу до конца года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам определить чиновников, которые будут отвечать за цифровизацию различных служб и органов власти в регионах. Эту задачу главы регионов должны исполнить до 1 декабря.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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