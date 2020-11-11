Больные не могу вызвать врача, чтобы им назначили лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Екатеринбурга Наталья пожаловалась URA.RU, что четыре дня не могла вызвать врача, несмотря на высокую температуру и положительный тест на коронавирус. Добиться осмотра удалось только после помощи соседей. Новый способ вызова врача знакомые девушки уже окрестили «врач-шеринг».

«Почувствовала себя плохо в субботу, стала звонить в больницу, но все телефоны заняты часами. Пыталась жаловаться в Роспотребнадзор и другие ведомства, все посылают обратно в поликлинику», — рассказала девушка. Она уточнила, что относится к поликлинике №3 ЦГКБ №1. «В отчаянии я позвонила в скорую, мне сказали, что на мой вызов не поедут, но после того, как я уже разрыдалась, пообещали передать мой вызов в поликлинику, чтобы пришел врач», — рассказала девушка.

В среду ей все же удалось дозвониться в регистратуру, но оказалось, что в списках на посещение врача ее нет. «Мне предложили такой вариант: врач должен прийти к дедушке-соседу. Мне дали телефон дедушки, чтобы я попросила через него доктора зайти ко мне», — рассказала Наталья. В итоге врач все же посетил ее в среду вечером. «Есть каршеринг, теперь устроили „врач-шеринг“. На что только не пойдешь, чтобы выжить», — горько пошутили знакомые девушки в беседе с URA.RU.

Девушка часами пыталась дозвониться в поликлинику Фото: скрины предоставлены героем публикации

В екатеринбургском горздраве пообещали разобраться с ситуацией. После разговора c заболевшей девушкой с URA.RU связались представители ведомства. В поликлинике от комментариев отказались.