12 ноября 2020
11 ноября 2020

В ХМАО прогнозируют аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, снегопад, холод
На выходных в ХМАО синоптики ожидают резкое похолодание Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО на выходных ожидается резкое похолодание — до -25 градусов, а в течение семи дней, кроме воскресенья, будет идти снег. Прогноз погоды URA.RU предоставили онлайн-сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днем средняя температура воздуха по округу составит от -6 до -10 градусов, однако ночью опустится до -25 градусов. Давление умеренное, ветра переменных направлений, с порывами до 9 м/с», — прогнозируют синоптики.

В течение семи дней температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -5 до -9 градусов, будет пасмурно и небольшой снег. Резкое похолодание ожидается в воскресенье — до -23 градусов, порывы ветра до 9 м/с. В Сургуте в воскресенье без осадков, температура днем 7—10 градусов мороза с похолоданием до минус 24 на выходных. В Нижневартовске днем от -7 до -11 градусов, также на протяжении семи дней пасмурно и переменный снег, в воскресенье — похолодание до -19 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в России обильных снегопадов стоит ждать ближе к декабрю. В ХМАО сильнее всего снег будет идти 24, 25 и 28 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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