Соотечественников за рубежом могут лишить «Тотального диктанта» из-за политических взглядов автора текста и главы Россотрудничества Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Современный российский писатель, автор текста к «Тотальному диктанту» 2021 года Дмитрий Глуховский считает, что причиной отказа Россотрудничества от поддержки проекта «Тотальный диктант» за рубежом стала его политическая позиция. Он пояснил, что глава Россотрудничества, внук бывшего премьер-министра Примакова Евгений Примаков не разделяет политических взглядов писателя.

«Это точно связано с моей политической позицией. Евгений Примаков, который такое решение принял, изначально в своем первом Telegram-посте, который он потом отредактировал, написал, что я русофоб и что нам с Россотрудничеством не по пути», — рассказал Глуховский РБК. Глуховский уточнил, что считает себя патриотом страны. «Мое представление о любви к родине не связано с риторикой советской пропаганды: любить родину — не значит нахваливать власть», добавил писатель.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем Telegram-канале, что проект «Тотальный диктант» в 2021 году пройдет без их поддержки за рубежом. «Сам по себе проект „Тотальный диктант“ хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», — заявил Примаков, не вдаваясь в суть отказа.

Организаторы проекта сожалеют о решении главы Россотрудничества, однако постараются сделать так, чтобы соотечественники за рубежом имели возможность поучаствовать в акции. »«Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов «Тотального диктанта» были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России. Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку», — заявила директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.