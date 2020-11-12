В Пермском крае ударят морозы, а затем резко потеплеет

Похолодание синоптики обещают в выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выходные в Пермском крае ожидаются морозы. Температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов, сообщает ГИС-центр Пермского классического университета. Холодный воздух в регион принесет антициклон, поясняют синоптики.

К утру субботы на большей части Пермского края температура понизится до 11-16 градусов мороза (в Перми до минус 14 градусов). «В ночь на воскресенье регион попадет в центр антициклона, погода будет малооблачной и безветренной, за исключением крайнего северо-запада территории. В таких условиях минимальная температура понизится до 15-18 градусов в низких местах и по востоку края до минус 24 градусов», — сообщает ГИС-центр Пермского классического университета.

В ночь на понедельник синоптики обещают потепление. На севере и северо-западе региона температура может повыситься до минус 2 градусов, но на остальной территории Прикамья будет существенно холоднее, до 12 градусов мороза.