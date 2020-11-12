12 ноября 2020
11 ноября 2020

В Пермском крае ударят морозы, а затем резко потеплеет

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, холод, зима, мороз
Похолодание синоптики обещают в выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выходные в Пермском крае ожидаются морозы. Температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов, сообщает ГИС-центр Пермского классического университета. Холодный воздух в регион принесет антициклон, поясняют синоптики.

К утру субботы на большей части Пермского края температура понизится до 11-16 градусов мороза (в Перми до минус 14 градусов). «В ночь на воскресенье регион попадет в центр антициклона, погода будет малооблачной и безветренной, за исключением крайнего северо-запада территории. В таких условиях минимальная температура понизится до 15-18 градусов в низких местах и по востоку края до минус 24 градусов», — сообщает ГИС-центр Пермского классического университета.

В ночь на понедельник синоптики обещают потепление. На севере и северо-западе региона температура может повыситься до минус 2 градусов, но на остальной территории Прикамья будет существенно холоднее, до 12 градусов мороза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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