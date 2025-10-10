В челябинских лесах в мороз продолжают расти лисички

В лесах в окрестностях Златоуста (Челябинская область), несмотря на установившиеся морозы, грибники продолжают находить свежие лисички. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.
«Погуляла вчера наконец-то в лесу! Погода прекрасная, но все подмерзло, у нас одну ночь было 8 градусов морозов. И лишь лисички демонстрируют удивительную устойчивость к холоду и продолжают расти», — рассказала Елена Спирина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».
Местная жительница отметила, что морозом не подвержены не только классические, но и более редкие, черные лисички. А вот грузди или подгрузки, оказались подмороженными или были поражены червями.
