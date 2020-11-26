26 ноября 2020

Российский военнослужащий найден мертвым в Армении

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, полигон, солдаты, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Тело военнослужащего было найдено вне территории части Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Армении обнаружили тело российского военнослужащего без признаков следов насилия. В настоящее время правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части», — приводит ТАСС информацию, полученную от пресс-службы Южного военного округа. Сообщается, что на теле погибшего не обнаружено следов насилия.

В настоящее время специальная комиссия при российской военной базе в Армении вместе с сотрудниками полиции начали расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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