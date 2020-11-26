Российский военнослужащий найден мертвым в Армении

В Армении обнаружили тело российского военнослужащего без признаков следов насилия. В настоящее время правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего.
«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части», — приводит ТАСС информацию, полученную от пресс-службы Южного военного округа. Сообщается, что на теле погибшего не обнаружено следов насилия.
В настоящее время специальная комиссия при российской военной базе в Армении вместе с сотрудниками полиции начали расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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