26 ноября 2020

Врачи назвали города ХМАО с самыми безответственными бизнесменами

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, магазин закрыт, вещи, торговля запрещена
Меньше всего озабочены требованиями Роспотребнадзора в Югорске и Советском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За время эпидемии коронавируса санитарными врачами в ХМАО за нарушение противоэпидемических мер закрыты более семидесяти предприятий. А на бизнесменов наложено почти 5,5 млн рублей штрафов. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Типичные нарушения — отсутствие масок на персонале, либо неправильное их ношение, некачественно проводимая уборка поверхностей с дезинфицирующими средствами. Также предприниматели часто не озабочены тем, что покупатели ходят без масок, другие не устанавливают очистители воздуха в подсобных помещениях», — добавили в Роспотребнадзоре.

Самые недобросовестные предприниматели, по статистике Роспотребнадзора, работают в Югорске и Советском районе, а также в Нягани и Октябрьском районе. ТОП-5 городов и районов, где Роспотребнадзор нашел нарушения, выглядит так:

  • Югорск и Советский район — закрыты 15 предприятий, штрафов собрано: 374 тысячи 500 рублей;
  • Нягань и Октябрьский район — закрыты 15 предприятий, штрафов собрано: 1 млн 226 тысяч рублей;
  • Сургут — закрыты 11 предприятий, штрафов собрано: 547 тысяч рублей;
  • Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район — закрыты 10 предприятий, штрафов собрано: 375 тысяч рублей;
  • Нижневартовск — закрыты 9 предприятий, штрафов собрано: 290 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО самыми опасными местами на время пандемии до сих пор остаются торговые центры, второе место занимает общественный транспорт. Рост заражений коронавирусом наблюдается в трети муниципальных образований региона, но самый большой рост за неделю — в Белоярском районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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