Врачи назвали города ХМАО с самыми безответственными бизнесменами

Меньше всего озабочены требованиями Роспотребнадзора в Югорске и Советском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За время эпидемии коронавируса санитарными врачами в ХМАО за нарушение противоэпидемических мер закрыты более семидесяти предприятий. А на бизнесменов наложено почти 5,5 млн рублей штрафов. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Типичные нарушения — отсутствие масок на персонале, либо неправильное их ношение, некачественно проводимая уборка поверхностей с дезинфицирующими средствами. Также предприниматели часто не озабочены тем, что покупатели ходят без масок, другие не устанавливают очистители воздуха в подсобных помещениях», — добавили в Роспотребнадзоре.

Самые недобросовестные предприниматели, по статистике Роспотребнадзора, работают в Югорске и Советском районе, а также в Нягани и Октябрьском районе. ТОП-5 городов и районов, где Роспотребнадзор нашел нарушения, выглядит так:

Югорск и Советский район — закрыты 15 предприятий, штрафов собрано: 374 тысячи 500 рублей ;

; Нягань и Октябрьский район — закрыты 15 предприятий, штрафов собрано: 1 млн 226 тысяч рублей ;

; Сургут — закрыты 11 предприятий, штрафов собрано: 547 тысяч рублей ;

; Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район — закрыты 10 предприятий, штрафов собрано: 375 тысяч рублей;

Нижневартовск — закрыты 9 предприятий, штрафов собрано: 290 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО самыми опасными местами на время пандемии до сих пор остаются торговые центры, второе место занимает общественный транспорт. Рост заражений коронавирусом наблюдается в трети муниципальных образований региона, но самый большой рост за неделю — в Белоярском районе.