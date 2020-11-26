Врачи назвали города ХМАО с самыми безответственными бизнесменами

За время эпидемии коронавируса санитарными врачами в ХМАО за нарушение противоэпидемических мер закрыты более семидесяти предприятий. А на бизнесменов наложено почти 5,5 млн рублей штрафов. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.
«Типичные нарушения — отсутствие масок на персонале, либо неправильное их ношение, некачественно проводимая уборка поверхностей с дезинфицирующими средствами. Также предприниматели часто не озабочены тем, что покупатели ходят без масок, другие не устанавливают очистители воздуха в подсобных помещениях», — добавили в Роспотребнадзоре.
Самые недобросовестные предприниматели, по статистике Роспотребнадзора, работают в Югорске и Советском районе, а также в Нягани и Октябрьском районе. ТОП-5 городов и районов, где Роспотребнадзор нашел нарушения, выглядит так:
- Югорск и Советский район — закрыты 15 предприятий, штрафов собрано: 374 тысячи 500 рублей;
- Нягань и Октябрьский район — закрыты 15 предприятий, штрафов собрано: 1 млн 226 тысяч рублей;
- Сургут — закрыты 11 предприятий, штрафов собрано: 547 тысяч рублей;
- Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район — закрыты 10 предприятий, штрафов собрано: 375 тысяч рублей;
- Нижневартовск — закрыты 9 предприятий, штрафов собрано: 290 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО самыми опасными местами на время пандемии до сих пор остаются торговые центры, второе место занимает общественный транспорт. Рост заражений коронавирусом наблюдается в трети муниципальных образований региона, но самый большой рост за неделю — в Белоярском районе.
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