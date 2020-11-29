Дело о картеле челябинского экс-губернатора начинается заново

В Москве «перезапустили» судебную тяжбу Бориса Дубровского, дорожников и УФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Решение Челябинского управления ФАС относительно картельного сговора экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с АО «Южуралмост» потребовали признать недействительным. С соответствующим требованием обратились в Арбитражный суд Москвы сами дорожники, следует из базы данных суда.

«Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными поступило в суд 26 ноября», — пояснили URA.RU в суде. Сторона Дубровского и компания не комментируют ход процесса.

Вердикт Федеральной антимонопольной службы (ФАС), обвинившей Дубровского в картельном сговоре с АО «Южуралмост», привел к досрочной отставке губернатора, который уже готовился переизбраться на новый срок. Речь идет о миллиардных контрактах на строительство дорог.

Два процесса «Южуралмост» у ФАС выиграл. Однако Арбитражный суд Московского округа 5 ноября эти вердикты отменил, вернув дело в первую инстанцию — в арбитраж Москвы. «Кассационная коллегия не может согласиться с выводами в части недоказанности личной материально-финансовой заинтересованности губернатора», — пояснили в суде.