Свердловские власти заинтересовались своей репутацией

Свердловчан начали опрашивать об отношении к власти по телефону Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Свердловской области началось проведение соцопросов по телефону к выборам 2021 года. Как сообщил на своей странице в Facebook екатеринбургский общественник Владислав Постников, представлявший на минувших довыборах партию «Яблоко», у него пытались узнать отношение к действующим президенту РФ, губернатору и мэру.

«Впервые в жизни стал респондентом телефонного соцопроса. Узнавали, как я отношусь к Путину, Куйвашеву и Высокинскому, и за кого проголосую, если прямые выборы мэра пройдут в следующее воскресенье», — написал Постников. По его словам, опрос проводил екатеринбургский социологический фонд «Социум».

Ранее вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько сообщал, что свердловские власти заказали серию социологических опросов для подготовки к выборам депутатов Госдумы и свердловского заксобрания в сентябре 2021 года. Выбирать президента и губернатора в 2021 году не будут, а мэра Екатеринбурга назначает городская дума. Как писало URA.RU, в настоящий момент решается вопрос, когда и на какую должность уйдет с поста градоначальника Александр Высокинский. Его преемником во главе Екатеринбурга называют первого замгубернатора Алексея Орлова.