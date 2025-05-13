Мэр Екатеринбурга ищет союзников в борьбе за федеральные деньги: условия конкурса. Видео

Глава Екатеринбурга Орлов запустил конкурс на лучший ролик

13 мая 2025 в 20:58 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов приглашает горожан поучаствовать в конкурсе Фото: пресс-служба мэрии Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил привлечь рядовых горожан к агитации за участие в выборах парка, который в 2026 году власти благоустроят на федеральные деньги (правда, их еще надо получить). Мэр предложил записывать видеоролики с призывами, авторы лучших смогут вместе с ним поучаствовать в теле- и радиоэфире. Об этом Орлов рассказал в своем telegram-канале. «Расскажите в видеоформате, как важно проголосовать за ФКГС (Формирование комфортной городской среды») и сделать Екатеринбург еще лучше. Выкладывайте свои видеоролики в социальных сетях с хэштегом #ЕкатеринбургФКГС. Авторов лучших работ ждет возможность вместе со мной принять участие в теле или радиоэфире по благоустройству города, а также экскурсии по администрации. Всегда искренне рад обсудить с нашими горожанами развитие Екатеринбурга. Желаю успехов!» — обратился к горожанам Орлов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга просит жителей решить судьбу городских парков Голосование стартовало 21 апреля и закончится 12 июня. Чтобы город смог получить федеральные деньги, нужно еще 228 тысяч голосов. К настоящему моменту свой выбор сделали 162 тысячи горожан. Явка в 2024 году составила 325 тысяч екатеринбуржцев, это был третий результат по стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета. В этом году на реконструкцию претендуют: • Преображенский (2 очередь, 2 этап); • Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова; • Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова; • Основинский парк; • Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина; • Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап); • Бульвар по улице Культуры; • Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил привлечь рядовых горожан к агитации за участие в выборах парка, который в 2026 году власти благоустроят на федеральные деньги (правда, их еще надо получить). Мэр предложил записывать видеоролики с призывами, авторы лучших смогут вместе с ним поучаствовать в теле- и радиоэфире. Об этом Орлов рассказал в своем telegram-канале. «Расскажите в видеоформате, как важно проголосовать за ФКГС (Формирование комфортной городской среды») и сделать Екатеринбург еще лучше. Выкладывайте свои видеоролики в социальных сетях с хэштегом #ЕкатеринбургФКГС. Авторов лучших работ ждет возможность вместе со мной принять участие в теле или радиоэфире по благоустройству города, а также экскурсии по администрации. Всегда искренне рад обсудить с нашими горожанами развитие Екатеринбурга. Желаю успехов!» — обратился к горожанам Орлов. Голосование стартовало 21 апреля и закончится 12 июня. Чтобы город смог получить федеральные деньги, нужно еще 228 тысяч голосов. К настоящему моменту свой выбор сделали 162 тысячи горожан. Явка в 2024 году составила 325 тысяч екатеринбуржцев, это был третий результат по стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета. В этом году на реконструкцию претендуют: • Преображенский (2 очередь, 2 этап); • Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова; • Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова; • Основинский парк; • Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина; • Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап); • Бульвар по улице Культуры; • Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы.