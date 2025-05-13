Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил привлечь рядовых горожан к агитации за участие в выборах парка, который в 2026 году власти благоустроят на федеральные деньги (правда, их еще надо получить). Мэр предложил записывать видеоролики с призывами, авторы лучших смогут вместе с ним поучаствовать в теле- и радиоэфире. Об этом Орлов рассказал в своем telegram-канале.
«Расскажите в видеоформате, как важно проголосовать за ФКГС (Формирование комфортной городской среды») и сделать Екатеринбург еще лучше. Выкладывайте свои видеоролики в социальных сетях с хэштегом #ЕкатеринбургФКГС. Авторов лучших работ ждет возможность вместе со мной принять участие в теле или радиоэфире по благоустройству города, а также экскурсии по администрации. Всегда искренне рад обсудить с нашими горожанами развитие Екатеринбурга. Желаю успехов!» — обратился к горожанам Орлов.
Голосование стартовало 21 апреля и закончится 12 июня. Чтобы город смог получить федеральные деньги, нужно еще 228 тысяч голосов. К настоящему моменту свой выбор сделали 162 тысячи горожан.
Явка в 2024 году составила 325 тысяч екатеринбуржцев, это был третий результат по стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета.
В этом году на реконструкцию претендуют:
• Преображенский (2 очередь, 2 этап);
• Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;
• Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова;
• Основинский парк;
• Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина;
• Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап);
• Бульвар по улице Культуры;
• Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы.
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