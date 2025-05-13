В Екатеринбурге пьяный самокатчик и водитель LADA сбили двух детей

В Екатеринбурге на улице Щербакова женщина на автомобиле наехала на 9-летнего велосипедиста. Также на Родонитовой пьяный самокатчик сбил ребенка. Оба случая произошли вечером 13 мая, сообщает областная Госавтоинспекция.
«Женщина, управляющая автомобилем марки LADA, двигалась на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на девятилетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ №9», — рассказали в ведомстве.
Другой инцидент произошел на Родонитовой, 17. Выпивший самокатчик наехал на шестилетнего ребенка, который шел по тротуару вместе с родителями. Малыша также доставили в детскую больницу.
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