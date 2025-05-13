В Екатеринбурге пьяный самокатчик и водитель LADA сбили двух детей

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Происшествия зафиксированы вечером 13 мая
Происшествия зафиксированы вечером 13 мая Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова женщина на автомобиле наехала на 9-летнего велосипедиста. Также на Родонитовой пьяный самокатчик сбил ребенка. Оба случая произошли вечером 13 мая, сообщает областная Госавтоинспекция.

«Женщина, управляющая автомобилем марки LADA, двигалась на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на девятилетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ №9», — рассказали в ведомстве.

Другой инцидент произошел на Родонитовой, 17. Выпивший самокатчик наехал на шестилетнего ребенка, который шел по тротуару вместе с родителями. Малыша также доставили в детскую больницу.

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В Екатеринбурге на улице Щербакова женщина на автомобиле наехала на 9-летнего велосипедиста. Также на Родонитовой пьяный самокатчик сбил ребенка. Оба случая произошли вечером 13 мая, сообщает областная Госавтоинспекция. «Женщина, управляющая автомобилем марки LADA, двигалась на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на девятилетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ №9», — рассказали в ведомстве. Другой инцидент произошел на Родонитовой, 17. Выпивший самокатчик наехал на шестилетнего ребенка, который шел по тротуару вместе с родителями. Малыша также доставили в детскую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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