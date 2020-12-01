Челябинская область превзошла рекорд начала пандемии и обновляет его день за днем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 2 декабря — 357-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 267-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 26 941, выздоровели 17 305 и скончались 894 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 322 056 (+26 402) случаев заражения. Вылечились 1 803 467 (+24 763) пациентов — 77,6% от заболевших. Умерли 40 464 (+569) человека — 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области максимум заражений COVID с начала пандемии

В Челябинской области по данным на 1 декабря зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 284, днем ранее 276). Среди заболевших два школьника. Регион продолжает день за днем обновлять печальные рекорды — еще несколько дней назад максимумом оставалась цифра в 258 заболевших по итогам дня, достигнутая в середине июля. «Мы видим, что в Челябинске снижаются темпы заболеваемости. Но по области она идет в рост», — констатировала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Среди регионов УрФО наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Свердловской области (367 человек). Далее, за Челябинской областью, следует ХМАО (215 заболевших за сутки). В ЯНАО и Тюменской областях выявлено 198 и 161 случай заражений соответственно, в Курганской области 104 заразившихся за сутки, в Пермском крае — 298. В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса 569 человек.

В Челябинске начинают облавы из-за нового запрета Текслера

В Челябинской области и в столице региона с 1 декабря начинаются массовые проверки ресторанов и кафе. «Мы начинаем проверки на предмет соблюдения постановления губернатора Алексея Текслера о запрете работы ресторанов и кафе с 23:00 до шести часов утра. Оно вступило в силу с сегодняшнего дня. В рейдах будут участвовать сотрудники Роспотребнадзора, полиции, министерства общественной безопасности региона и управления торговли мэрии Челябинска», — сообщили URA.RU в региональном оперштабе. Первым закрыли за нарушение «коронавирусных» требований модный ресторан «Птичка». До конца недели полиция направит в суд материалы, необходимые для приостановки деятельности ночного клуба Gatsby. В скандале с демонстративным нарушением постановления губернатора засветился челябинский депутат, которому теперь также грозит наказание.

Челябинские санврачи проваливают поручение Путина

Челябинский Роспотребнадзор не соблюдает требование президента России Владимира Путина об оглашении результатов тестов на COVID в течение 48 часов. Подробности сообщают URA.RU возмущенные читатели. В итоге люди ставят под угрозу здоровье коллег, выходя на работу, либо вынуждены оставаться дома.

…и не берут тесты на COVID у детей

Челябинским детям с симптомами коронавирусной инфекции не делают мазки для постановки диагноза. Как пояснил врач челябинке, в семью которой COVID принес ребенок-школьник, тесты делают лишь детям, у родителей которых выявили коронавирус. Теперь в семье болеют все три ребенка и их мать. «Теперь я понимаю, почему среди детей настолько низкая заболеваемость. Неужели это ради того, чтобы не вводить дистант? Или просто — обычная экономия на лабораторных исследованиях?» — сказала она URA.RU. Как пояснил агентству главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов, список контактных лиц в медорганизацию по месту жительства передает Роспотребнадзор.

В челябинском детском саду вспышка коронавируса

В детском саду №244 Челябинска из-за воспитателя, заболевшего коронавирусной инфекцией, отправлены на самоизоляцию 20 семей. Как уточнили их родители, изначально признаки болезни появились у детей. Официально статистика по детским садам властями не озвучивается. На брифинге 30 ноября замминистра образования региона Елена Коузова сообщила, что сейчас на карантине в области находится 91 класс из более чем 21 тысяч классов. Из них карантин по коронавирусу объявлен в 12 классах, причем сразу семь — в Снежинске. При этом по официальным данным Роспотребнадзора ни один класс в регионе не закрыт на карантин по COVID.

В Москве от COVID умер бывший челябинский митрополит

В Москве на 83-м году жизни 1 декабря скончался бывший челябинский митрополит Иов (Тывонюк). Он руководил Челябинской епархией с 1996 по 2011 год, с 2000 года в статусе митрополита. В марте 2011 года был отправлен Синодом на покой по состоянию здоровья. Ранее в Казани скончался еще один бывший челябинский митрополит Феофан (Ашурков). Он руководил Челябинской митрополией после Иова — с 2011 по 2014 годы. Феофан, как и Иов, умер от COVID-пневмонии.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновился. В Новый год и Рождество не будет праздничных программ в кафе и ресторанах, введены ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах — туда разрешено продавать не более 25% билетов. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений.