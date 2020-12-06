В Пермском крае стало больше выздоровевших от коронавируса

В Пермском крае установлены исторические рекорды как по числу заболевших коронавирусом, так и по числу выздоровевших. За сутки в крае выявлено 309 заболевших, информирует оперштаб по борьбе с СOVID-19.
«В Пермском крае выявлено 309 (+7 за сутки) новых случаев заражения COVID-19: 96 человек проходят лечение в больницах, 213 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — указано в сообщении оперштаба.
В то же время, за сутки в крае выздоровело 318 человек (+2). Второй день подряд число выздоровевших в крае превышает число заболевших коронавирусом. Общее количество заразившихся СOVID-19 в Прикамье составляет 21 900 человек.
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