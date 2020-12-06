06 декабря 2020
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В Пермском крае стало больше выздоровевших от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, защитный костюм, медики, врачи, здравоохранение, медицина, средства защиты
В Пермском крае вторые сутки подряд заболевших меньше, чем выздоровевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае установлены исторические рекорды как по числу заболевших коронавирусом, так и по числу выздоровевших. За сутки в крае выявлено 309 заболевших, информирует оперштаб по борьбе с СOVID-19.

«В Пермском крае выявлено 309 (+7 за сутки) новых случаев заражения COVID-19: 96 человек проходят лечение в больницах, 213 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — указано в сообщении оперштаба.

В то же время, за сутки в крае выздоровело 318 человек (+2). Второй день подряд число выздоровевших в крае превышает число заболевших коронавирусом. Общее количество заразившихся СOVID-19 в Прикамье составляет 21 900 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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