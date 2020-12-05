Шумная вечеринка прошла в одном из московских ресторанов (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня устроила звездную вечеринку по случаю своего 41-летия в одном из московских ресторанов. Кадрами с праздника она делится на своей странице в Instagram.

«На вечеринке были замечены Андрей Малахов, Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Виталий Гогунский, а также другие знаменитости. <…>. Судя по видео с мероприятия, поздравить Боню пришли десятки гостей, пренебрегшие масками и соблюдением социальной дистанции», — пишет РЕН ТВ.

Скандал вокруг массовых мероприятий в период пандемии и ограничений разгорелся после концертов Басты в Санкт-Петербурге. На мероприятиях собралось по несколько тысяч человек. Артист при этом заявил, что зал был заполнен на 50%, а на входе всем выдавали маски и санитайзеры. На ситуацию пришлось реагировать премьер-министру России Михаилу Мишустину.