COVID-лаборатория в Екатеринбурге потеряла результаты проб

Потеряны были анализы 99 пациентов Белоярской районной больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Частная COVID-лаборатория Екатеринбурга потеряла 99 проб пациентов Белоярской больницы на коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с пандемией.

«По данным, переданным в оперштаб руководством Белоярской ЦРБ, материалы, собранные с пациентов 24 ноября в количестве 99 штук, были переданы в одну из частных лабораторий Екатеринбурга 25 ноября, где впоследствии оказались утеряны. Больница запросила от руководства лаборатории объяснения по данной ситуации, однако ответ до сих пор не получен», — говорится в сообщении.

В итоге Белоярская ЦРБ организовала повторный забор анализов у этих пациентов. Результаты по всем 99 анализам уже получены.

По данным оперштаба, в Свердловской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 49 009 человек (+387 новых случаев COVID-19). Общее число выздоровевших достигло 41 258 свердловчан. С начала декабря число смертей не опускалось ниже десяти.