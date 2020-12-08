08 декабря 2020
07 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 9 декабря. Сменится начальник ФСБ, медики поменяют вакцину, упал лифт с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , сизов сергей
Глава УФСБ области Сергей Сизов покинет свой пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава УФСБ покинет свой пост — для второго этапа вакцинации будут использовать другой препарат — сотрудник компании экс-губернатора подал заявление в полицию — в Челябинске рухнул лифт. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Сменится глава ФСБ

  • Начальник регионального УФСБ Сергей Сизов будет переведен в другой регион. Как сообщил URA.RU источник, новым руководителем челябинского ведомства может быть назначен Дмитрий Иванов, который сейчас занимает пост начальника УФСБ по Томской области.

В области сменят вакцину

  • Вторая волна вакцинации от коронавируса будет проводиться вакциной центра «Вектор»,, а не «Спутник V», как это происходит сейчас. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

Менеджер экс-губернатора подал заявление в полицию

  • Управляющий компании, которая связанная с семьей экс-губернатора Бориса Дубровского, Иван Васин подал заявление в правоохранительные органы. На брифинге 8 декабря менеджер заявил, что на него оказывают давление представители бывшего главы региона, передает корреспондент URA.RU.

В Челябинске упал лифт с детьми

  • В многоквартирном доме №9 на площади МОПРа в Челябинске на уровне второго этажа оборвался трос лифта, в котором находились две женщины с детьми.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...