Глава УФСБ области Сергей Сизов покинет свой пост
Глава УФСБ покинет свой пост — для второго этапа вакцинации будут использовать другой препарат — сотрудник компании экс-губернатора подал заявление в полицию — в Челябинске рухнул лифт. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:
Сменится глава ФСБ
- Начальник регионального УФСБ Сергей Сизов будет переведен в другой регион. Как сообщил URA.RU источник, новым руководителем челябинского ведомства может быть назначен Дмитрий Иванов, который сейчас занимает пост начальника УФСБ по Томской области.
В области сменят вакцину
- Вторая волна вакцинации от коронавируса будет проводиться вакциной центра «Вектор»,, а не «Спутник V», как это происходит сейчас. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.
Менеджер экс-губернатора подал заявление в полицию
- Управляющий компании, которая связанная с семьей экс-губернатора Бориса Дубровского, Иван Васин подал заявление в правоохранительные органы. На брифинге 8 декабря менеджер заявил, что на него оказывают давление представители бывшего главы региона, передает корреспондент URA.RU.
В Челябинске упал лифт с детьми
- В многоквартирном доме №9 на площади МОПРа в Челябинске на уровне второго этажа оборвался трос лифта, в котором находились две женщины с детьми.
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