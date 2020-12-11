11 декабря 2020

Западный банкир рассчитал, когда закончится пандемия коронавируса

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Коронавирус удастся победить к середине 2021 года, считает Стин Якобсен Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса подойдет к концу во втором квартале 2021 года. Восстановление экономики случится в течение года. С таким прогнозом выступил директор по инвестициям датского банка Saxo Bank Стин Якобсен.

«Во втором квартале 2021 года [стоит ждать окончания пандемии]. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», — цитирует Якобсена Life.

Быстрее всего будут восстанавливать азиатские экономики, считает эксперт. Китайская экономика в первом квартале нового года будет показывать темпы роста ВВП в 10%, прогнозирует финансист. После азиатских лучшими показателями похвастаются страны Северной Европы, и уже потом — США, Великобритания и страны Ближнего Востока.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 70 миллионов, передает RT. На первом месте по количеству инфицированных находятся США, затем идут Индия, Бразилия и Россия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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