Министра Решетникова вызовут в Госдуму из-за роста цен на еду

Максима Решетникова пригласят на разговор в Госдуму Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Председатель Госдумы Вячестав Володин поручил главе комитета по экономической политике Сергею Жигареву и первому вице-спикеру парламента Александру Жукову разработать формат встречи депутатов с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Поводом для такой встречи стал рост цен на основные продукты питания.

«Депутатов волновала тема необоснованного подъема цен на такие продукты, как подсолнечное масло, сахар, макароны, но после разговора с президентом принято решение пригласить Максима Геннадьевича [Решетникова] на встречу в Госдуму, обсудить вопросы регулирования цен, тем более мы срочно готовим поправки в закон о торговле, которые дают возможность правительству вмешиваться вопрос регулирования цены на товары первой необходимости», — рассказал Жигарев в беседе с ТАСС.

Сейчас парламентарии продумывают формат заседания. Комитет Госдумы по экономической политике предложил встретиться с министром в составе руководителей фракций, председателя нижней палаты, первых заместителей, заинтересованных председателей комитетов и, возможно, наиболее активных депутатов. Скорее всего, встреча состоится в начале следующей недели. Собеседник агентства ожидает, что разговор будет жестким. Кроме цен на продукты депутаты хотят обсудить вопросы «некачественной подготовки социально-экономического прогноза на 2021—2023 год», меры поддержки бизнеса в 2021 году, а также российское законодательство в части ЕвраАзЭС.