Причиной неадекватного поведения основателя ФБК могут быть проблемы с психическим здоровьем, считает Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Заявления блогера Алексея Навального о двойном отравлении являются «бредовыми». Об этом в своем Telegram написал телеведущий и врач Александр Мясников.

«Весь этот бред адекватный человек произносить не может! Я даже не верю, что это по приказу „заказчиков“ — ну не могут так оскудеть умом идеологические противники! (Хотя, глядя на их подергивания с КОВИД, наверно, уже и не так и удивлюсь)», — написал Мясников. Он утверждает, что причиной неадекватного поведения основателя ФБК могут быть проблемы с психическим здоровьем. «Там диагноз шизофрения в каждом слове! Или это и есть тайный план Кремля — отправить его под благовидным предлогом на Запад, где он сам себя полностью дискредитируют?!» — заключил врач.

О том, что Навального пытались «отравить» два раза, сообщало также британское СМИ «The Sunday Times» со ссылкой на анонимные источники издания в западных разведках. По данным издания, второй раз блогера якобы «пытались отравить, пока он был в коме. Ранее, как напоминает Nation news пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию The Sunday Times о «втором отравлении» Навального информационным фейком.