Тысячи жителей Екатеринбурга остались ночью без отопления

В Екатеринбурге произошло аварийное отключение теплоснабжения. В результате без отопления оказались более семи тысяч человек.
«Под ограничение теплоснабжения попали 11 многоквартирных жилых домов (7025 человек)», — пишет пресс-служба ГУ МЧС региона. Работы планируется завершить утром, уточняет RT.
Причины аварии и адреса домов ведомство не указывает. Оперативную информации об аварии и ее устранении на момент публикации получить не удалось.
Ранее в Свердловской области ночью также отключалось отопления из-за аварии. В холодную погоду без тепла также уже оставались жители Новосибирска в 42 жилых домах, пишет телеканал 360. Самой серьезной из недавних аварий стало отключение отопления в Елабуге (республика Татарстан), где без тепла остались около 50 тысяч человек, передает агентство Nation News.
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