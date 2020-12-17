Тысячи жителей Екатеринбурга остались ночью без отопления

Отопление отключилось в 11 жилых домах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге произошло аварийное отключение теплоснабжения. В результате без отопления оказались более семи тысяч человек.

«Под ограничение теплоснабжения попали 11 многоквартирных жилых домов (7025 человек)», — пишет пресс-служба ГУ МЧС региона. Работы планируется завершить утром, уточняет RT.

Причины аварии и адреса домов ведомство не указывает. Оперативную информации об аварии и ее устранении на момент публикации получить не удалось.

Ранее в Свердловской области ночью также отключалось отопления из-за аварии. В холодную погоду без тепла также уже оставались жители Новосибирска в 42 жилых домах, пишет телеканал 360. Самой серьезной из недавних аварий стало отключение отопления в Елабуге (республика Татарстан), где без тепла остались около 50 тысяч человек, передает агентство Nation News.