В челябинском заксобрании готовятся назначения

Денис Моисеев получит должность в ЗСО вместе с мандатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Челябинского регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев займет должность первого заместителя председателя комитета по информационной политике областного законодательного собрания. Как сообщил URA.RU источник в ЕР, это решение будет принято на сессии ЗСО 24 декабря. Комитет возглавит директор ОТВ Олег Гербер.

«Гербера должны согласовать на кадровой комиссии челябинской ЕР, — пояснил URA.RU источник. — То, что он возглавит комитет, уже ни для кого не секрет. А вот решение, что его первым заместителем станет Моисеев, принято только что. В составе комитета по информационной политике будет большинство единороссов, которые проголосуют за обе кандидатуры».

Сам комитет был создан в структуре ЗСО на сессии 15 декабря. 24 декабря комитет должны сформировать, и до этого дня депутаты, желающие войти в его состав, могут подать документы. «Я подал заявление в этот комитет и комитет по регламенту. 24 декабря состоится первое заседание, где будет избран руководящий состав», — заявил URA.RU Гербер, воздержавшись от остальных комментариев.

Еще до создания комитета по информполитике появилась информация, что заместителем председателя может стать представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ларин, но, по словам источника в ЕР, эсерам не хватит голосов, чтобы получить пост в новой структуре. Моисеев получит руководящую должность сразу после того, как впервые станет депутатом ЗСО. Ему достанется мандат, ставший вакантным после того, как полномочия депутата сложил Евгений Андреев. Моисеев от комментариев воздержался.