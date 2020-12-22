Путин сделал неприкосновенными экс-президентов России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру», — говорится в документе. Это правило также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Раньше такое ограничение касалось только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.
Теперь для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть ему обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. При этом обвинения должны подтвердить сразу два суда — Верховный и Конституционный. Совфед может принять решение только после получения двух таких обвинений.
Ранее глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев усомнился в том, что в ближайшее время бывшим президентам в России придется отстаивать свою неприкосновенность, пишет «Национальная служба новостей». Как напомнил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, ранее единственным главой государства, который имел определенные привилегии, был первый президент России Борис Ельцин, передает телеканал 360.
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